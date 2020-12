Ninja Cookie est une extension gratuite. Nous ne gagnons donc actuellement pas d’argent.

Aujourd’hui, Ninja Cookie est encore jeune et notre priorité est de créer une extension qui a un réel bénéfice pour l’internaute. Nous voulons améliorer le confort de navigation et le respect de la vie privée numérique de tous les internautes. C’est pour cela que nous investissons du temps et de l’argent à l’amélioration du fonctionnement et des performances de Ninja Cookie, tout en proposant l’extension gratuitement.

Demain, développer et améliorer Ninja Cookie sans source de financement ne sera cependant pas possible. Nous excluons totalement d’avoir recours à des financements opaques qui pourraient compromettre les performances de Ninja Cookie comme certains bloqueurs de publicités par exemple. Il est également totalement exclu de collecter et revendre vos données afin de nous financer. Nous voulons que notre modèle financier soit 100% respectueux de nos utilisateurs. Nous proposerons donc dans quelques semaines une version premium. Elle ajoutera des fonctionnalités complémentaires et utiles si vous souhaitez nous soutenir et aller plus loin avec Ninja Cookie. Nous espérons pouvoir vous en dire plus très rapidement.